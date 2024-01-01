Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Strutta» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Провідна в галузі технологія Strutta з’єднує бренди з їхніми цільовими споживачами за допомогою потужних соціальних реклам. Інструменти Strutta дозволяють агентствам, брендам і розробникам легко створювати інтерактивні конкурси та тоталізатори та керувати ними. Strutta проводить відзначені нагородами акції для провідних міжнародних агентств, компаній зі списку Fortune 500 і малих підприємств. Серед клієнтів Microsoft, AirBNB, Edelman, Comcast, Dove, Coca-Cola та Shutterfly.

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Вебсайт: strutta.com

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