WebCatalog

Strutta

Strutta

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Вебсайт: strutta.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Провідна в галузі технологія Strutta з’єднує бренди з їхніми цільовими споживачами за допомогою потужних соціальних реклам. Інструменти Strutta дозволяють агентствам, брендам і розробникам легко створювати інтерактивні конкурси та тоталізатори та керувати ними. Strutta проводить відзначені нагородами акції для провідних міжнародних агентств, компаній зі списку Fortune 500 і малих підприємств. Серед клієнтів Microsoft, AirBNB, Edelman, Comcast, Dove, Coca-Cola та Shutterfly.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: strutta.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Strutta». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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UpViral

upviral.com

Heyo

Heyo

heyo.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Gleam

Gleam

gleam.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

Socialman

Socialman

socialman.net

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Trade Show Prize Co

Trade Show Prize Co

tradeshowprize.co

Shopobill

Shopobill

shopobill.com

PromoSimple

PromoSimple

promosimple.com

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Sweeppea

web.sweeppea.com

Woobox

Woobox

woobox.com

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