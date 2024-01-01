Fyre — маркетинговий інструмент, створений спеціально для індустрії блокчейнів. Базуючись на протоколі Hypersign, особистих і соціальних облікових даних, Fyre дозволяє компаніям розвивати культових підписників за допомогою вибухових рекламних акцій у реальному часі за допомогою вибухів у соціальних мережах, розіграшів, конкурсів, реферальних програм тощо. Він сумісний з Web3 і побудований на шифруванні з відкритим ключем. Fyre допомагає вам безпечно будувати «стійкі та надійні спільноти». За допомогою Fyre блокчейн-проекти можуть запускати такі події спільноти, як: * Грайте, щоб заробити * Тоталізатори * Подарунки * Конкурси * Аеродропи * Конкурси MEME/наклейок * Діяльність з будівництва громади * Спеціальні кампанії

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Вебсайт: fyre.id

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