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Fyre

Fyre

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Вебсайт: fyre.id

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Fyre — маркетинговий інструмент, створений спеціально для індустрії блокчейнів. Базуючись на протоколі Hypersign, особистих і соціальних облікових даних, Fyre дозволяє компаніям розвивати культових підписників за допомогою вибухових рекламних акцій у реальному часі за допомогою вибухів у соціальних мережах, розіграшів, конкурсів, реферальних програм тощо. Він сумісний з Web3 і побудований на шифруванні з відкритим ключем. Fyre допомагає вам безпечно будувати «стійкі та надійні спільноти». За допомогою Fyre блокчейн-проекти можуть запускати такі події спільноти, як: * Грайте, щоб заробити * Тоталізатори * Подарунки * Конкурси * Аеродропи * Конкурси MEME/наклейок * Діяльність з будівництва громади * Спеціальні кампанії

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: fyre.id

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fyre». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Wishpond

Wishpond

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Gleam

Gleam

gleam.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

Socialman

Socialman

socialman.net

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

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