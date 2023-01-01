Безкоштовне програмне забезпечення для опитування: програмне забезпечення для онлайн-опитування QuestionPro для створення опитувань і анкет за лічені хвилини! Використовуйте нашу безкоштовну платформу для опитування з понад 80 типами запитань, готовими шаблонами, опцією розповсюдження та збору даних для кількох опитувань і надійними панелями аналізу опитувань.

Вебсайт: questionpro.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QuestionPro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.