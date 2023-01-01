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Big Mailer

Big Mailer

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Вебсайт: bigmailer.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Big Mailer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss на електронну пошту та транзакційну – і дозволяє відправникам великого обсягу об’єднувати всі свої електронні листи. діяльності на єдиній платформі. Вбудоване керування брендом дозволяє оптимізувати робочі процеси для агентств, великих команд, багатопродуктових компаній і виробників із кількома проектами. Запрошуйте необмежену кількість користувачів або клієнтів із відповідним рівнем дозволу та будь-коли змінюйте доступ. Варіант білої мітки доступний для планів агентства та підприємства. Відмови, скасування підписки та скарги обробляються автоматично. Можливість самостійного експорту чи видалення списків у будь-який час, не звертаючись до служби підтримки. Гнучкі параметри для керування шаблонами електронної пошти – створюйте чудові шаблони, оптимізовані для мобільних пристроїв, за допомогою нашого редактора з функцією перетягування й скидання або використовуйте наш класичний редактор, щоб керувати існуючими фірмовими шаблонами та редагувати їх як форматований текст або код. Розміщуйте необмежену кількість зображень для використання у своїх шаблонах. Поділіться вибраними шаблонами між брендами. Усі облікові записи починаються на безкоштовному рівні, CC не потрібна.

Категорії:

Business
Email Marketing Software

Вебсайт: bigmailer.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Big Mailer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Square

Square

squareup.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

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