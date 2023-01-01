Big Mailer

Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss на електронну пошту та транзакційну – і дозволяє відправникам великого обсягу об’єднувати всі свої електронні листи. діяльності на єдиній платформі. Вбудоване керування брендом дозволяє оптимізувати робочі процеси для агентств, великих команд, багатопродуктових компаній і виробників із кількома проектами. Запрошуйте необмежену кількість користувачів або клієнтів із відповідним рівнем дозволу та будь-коли змінюйте доступ. Варіант білої мітки доступний для планів агентства та підприємства. Відмови, скасування підписки та скарги обробляються автоматично. Можливість самостійного експорту чи видалення списків у будь-який час, не звертаючись до служби підтримки. Гнучкі параметри для керування шаблонами електронної пошти – створюйте чудові шаблони, оптимізовані для мобільних пристроїв, за допомогою нашого редактора з функцією перетягування й скидання або використовуйте наш класичний редактор, щоб керувати існуючими фірмовими шаблонами та редагувати їх як форматований текст або код. Розміщуйте необмежену кількість зображень для використання у своїх шаблонах. Поділіться вибраними шаблонами між брендами. Усі облікові записи починаються на безкоштовному рівні, CC не потрібна.

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Вебсайт: bigmailer.io

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