Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nicesender» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Email marketing platform. Automate and integrate via API. Use prepared templates and a powerful constructor for simple email template layout.

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Вебсайт: nicesender.com

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