Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ClickSend» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Communicate with your customers and staff via SMS, voice, email, rich media, direct mail and more with ClickSend. From single to scale by web app, API or integration.

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Вебсайт: clicksend.com

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