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cucomm

cucomm

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Вебсайт: cucomm.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Маркетинговий інструмент для автоматизованого масового надсилання повідомлень Facebook. Дозволяє надсилати повідомлення різним учасникам групи Facebook, людям, які відреагували на публікації бізнес-сторінок, і людям із пошуку людей. Дуже корисно, якщо ви керуєте своєю групою Facebook або хочете залучити нових клієнтів.

Вебсайт: cucomm.com

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