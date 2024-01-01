Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «mailboxlayer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mailboxlayer is a free, simple and powerful JSON API offering instant email address validation & verification via syntax checks, typo and spelling checks, SMTP checks, free and disposable provider filtering, and much more. Its system is REST-based, secured by 256-bit HTTPS encryption, and pursuing the goal of assisting developers and businesses in fighting fraudulent users and increasing success rates of email campaigns.

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Вебсайт: mailboxlayer.com

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