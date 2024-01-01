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mailboxlayer

mailboxlayer

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Вебсайт: mailboxlayer.com

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Mailboxlayer is a free, simple and powerful JSON API offering instant email address validation & verification via syntax checks, typo and spelling checks, SMTP checks, free and disposable provider filtering, and much more. Its system is REST-based, secured by 256-bit HTTPS encryption, and pursuing the goal of assisting developers and businesses in fighting fraudulent users and increasing success rates of email campaigns.

Категорії:

Software Development
Transactional Email Software

Вебсайт: mailboxlayer.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «mailboxlayer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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