Нова платформа електронної пошти для вашого SaaS Ось чому: легко створюйте, інтегруйте, надсилайте, автоматизуйте та аналізуйте свої електронні листи. Sidemail постачається з шаблонами для будь-яких сценаріїв і функціональністю, які дозволять вам почати роботу — за лічені хвилини. Це означає, що ви можете зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще, а вся ваша електронна пошта така ж проста, як приготування чашки кави.

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Вебсайт: sidemail.io

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