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Closegap

Closegap

closegap.org

Користуватися вебзастосунком

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Поєднуючи раннє та кризове втручання, підтримку в реальному часі та безпечний цифровий простір для емоційних відкриттів, Closegap дозволяє школам K-12 легко підтримувати емоційне здоров’я своїх учнів.

Вебсайт: closegap.org

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