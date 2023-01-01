Science4Us.com — це інтерактивна навчальна програма з природничих наук на основі стандартів, яка надає базові навички для учнів K-2 класів. Включаючи підтримку для викладачів, Science4Us охоплює фізичні науки, науки про життя, науку про Землю/космос і наукові дослідження.

Вебсайт: science4us.com

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