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NASA

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Вебсайт: nasa.gov

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Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) — це незалежна агенція федерального уряду США, яка відповідає за цивільну космічну програму, а також за аеронавтику та космічні дослідження. NASA було засновано в 1958 році замість Національного консультативного комітету з аеронавтики (NACA). Нове агентство повинно було мати виразну цивільну орієнтацію, заохочуючи мирне застосування в космічній науці. З моменту свого заснування більшість зусиль США з дослідження космосу очолювало НАСА, включаючи місії висадки на Місяць «Аполлон», космічну станцію «Скайлеб», а пізніше «Спейс Шаттл». NASA підтримує Міжнародну космічну станцію та контролює розробку космічного корабля Orion, системи космічного запуску, комерційних транспортних засобів екіпажу та запланованої космічної станції Lunar Gateway. Агенство також відповідає за програму обслуговування запуску, яка забезпечує нагляд за операціями запуску та управління зворотним відліком для запусків NASA без екіпажу. Наука NASA зосереджена на кращому розумінні Землі за допомогою Системи спостереження за Землею; просування геліофізики завдяки зусиллям Програми дослідження геліофізики Директорату наукової місії; дослідження тіл по всій Сонячній системі за допомогою вдосконалених роботизованих космічних кораблів, таких як New Horizons; і дослідження тем астрофізики, таких як Великий вибух, через Великі обсерваторії та пов’язані програми.

Вебсайт: nasa.gov

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