Ласкаво просимо до нового безкоштовного, сімейного потокового сервісу NASA без реклами, який відкриває наші прямі трансляції, відзначені нагородою Еммі, залучає вас до наших місій за допомогою нових оригінальних відеорядів і відкриває всесвіт у ваших руках. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору: NASA досліджує невідоме в повітрі та космосі, впроваджує інновації на благо людства та надихає світ відкриттями.

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