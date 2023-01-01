AirNow — це єдине джерело даних про якість повітря. Наш нещодавно оновлений сайт насамперед висвітлює якість повітря у вашій місцевості, водночас надаючи інформацію про якість повітря в державному, національному та світовому масштабах.

Вебсайт: airnow.gov

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