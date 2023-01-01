Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sensibo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Інтелектуальна система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря та продукти для моніторингу якості повітря в приміщеннях. Керуйте кондиціонерами та тепловими насосами за допомогою інтелектуальних параметрів, використовуючи дані та навчання штучного інтелекту для оптимізації використання та зменшення споживання енергії.

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