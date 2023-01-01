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Sensibo

Sensibo

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Вебсайт: sensibo.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інтелектуальна система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря та продукти для моніторингу якості повітря в приміщеннях. Керуйте кондиціонерами та тепловими насосами за допомогою інтелектуальних параметрів, використовуючи дані та навчання штучного інтелекту для оптимізації використання та зменшення споживання енергії.

Вебсайт: sensibo.com

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