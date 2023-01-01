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Spresso

Spresso

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Вебсайт: spresso.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Spresso modular SaaS solutions, built by retailers in response to real-world challenges around pricing, data privacy, customer LTV and churn. Spresso insights unlock the profit in your data by leveraging machine learning, advanced analytics, and AI

Вебсайт: spresso.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Spresso». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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PandaDoc

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Accelo

Accelo

accelo.com

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

Paddle

Paddle

paddle.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Quoter

Quoter

quoter.com

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Orgzit

Orgzit

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June

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CRADL.AI

CRADL.AI

cradl.ai

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