Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spresso» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Spresso modular SaaS solutions, built by retailers in response to real-world challenges around pricing, data privacy, customer LTV and churn. Spresso insights unlock the profit in your data by leveraging machine learning, advanced analytics, and AI

Вебсайт: spresso.com

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