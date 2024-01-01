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Платформа оптимізації ціноутворення Quicklizard за допомогою штучного інтелекту допомагає багатоканальним роздрібним торговцям автоматизувати та оптимізувати свої ціни та рекламні акції. Завдяки Quicklizard роздрібні продавці знають, що їхні ціни завжди відповідають їхнім бізнес-цілям. Правильна ціна для кожного SKU. На кожному каналі. Весь час.

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Вебсайт: quicklizard.com

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