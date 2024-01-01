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Reactful

Reactful

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Вебсайт: reactful.com

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Reactful is a web personalization and optimization platform. It helps ensure every site visit counts, letting users do more with their web traffic and decreasing the need to create multiple landing pages for personalization. It increases website conversion and improves content engagement. It delivers the right content to the right contact at the right time at scale.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: reactful.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Reactful». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

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Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

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Litmus

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SeedProd

seedprod.com

SEOmatic

SEOmatic

seomatic.ai

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