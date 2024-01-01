Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Priceva» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним продавцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейсу. 3. Правила переоцінки для роздрібних торговців і попередження про порушників MAP для брендів.

Вебсайт: priceva.com

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