Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Poorvika» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Провідна платформа електронної комерції пропонує широкий вибір електроніки, включаючи смартфони, планшети, ноутбуки та побутову техніку. Завдяки конкурентоспроможним цінам, знижкам і зручному інтерфейсу клієнти можуть легко знайти та придбати потрібні товари.

Вебсайт: poorvika.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Poorvika». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.