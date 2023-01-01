WebCatalog
Channable

Channable

channable.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Channable» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Наша комплексна платформа пропонує рішення, необхідні для кращої видимості, розумніших рекламних кампаній і більш персоналізованого маркетингу.

Вебсайт: channable.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Channable». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Azameo

Azameo

azameo.com

RedCircle

RedCircle

redcircle.com

Boomset Organizer

Boomset Organizer

boomset.com

Mento

Mento

mento.co

Mightycause

Mightycause

mightycause.com

Quiverflow

Quiverflow

quiverflow.com

Localytics

Localytics

localytics.com

Rowy

Rowy

rowy.io

Ad Badger

Ad Badger

adbadger.com

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

VBOUT

VBOUT

vbout.com

Voluum

Voluum

voluum.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності