Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Paddle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

Вебсайт: paddle.com

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