Inn-Flow живе на стику гостинності та технологій завдяки програмній платформі, розробленій для власників готелів. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати найновіші технології для вирішення проблем, звичайних для готельної індустрії, підвищення ефективності та продуктивності.

Вебсайт: inn-flow.net

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