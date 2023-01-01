DataDocks — це програмне забезпечення для планування зустрічей, яке допомагає підвищити продуктивність вашого закладу. DataDocks — це рішення для планування док-станцій, створене для покращення зв’язку, ефективності та продуктивності вашого ланцюжка поставок. За допомогою нашого хмарного програмного забезпечення ви можете отримати доступ до свого розкладу в будь-якому місці та в будь-який час із можливістю редагування в реальному часі. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі та відгуки клієнтів, ми випустили нашу другу версію програмного забезпечення, яке дозволяє DataDocks бути найбільш гнучкою платформою. Оскільки ваша компанія росте та змінюється, ми поруч із вами, пропонуючи рішення, щоб взяти під контроль вашу логістику.

Вебсайт: datadocks.com

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