Arkestro — це програмне забезпечення для прогнозування закупівель для підприємств, яке сприяє заощадженню та продуктивності ланцюга поставок.

Вебсайт: arkestro.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Arkestro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.