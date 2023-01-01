Програмне забезпечення для ланцюга поставок із підключеною мережею та платформою SaaS допоможе вам скористатися можливостями, передбачити збої та підвищити ефективність і стійкість.

Вебсайт: e2open.com

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