WebCatalog
Foods Connected

Foods Connected

foodsconnected.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Foods Connected» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Foods Connected пропонує повний набір програмних рішень для ланцюгів постачання для харчової промисловості та виробництва напоїв, включаючи виробників, роздрібних торговців і закладів харчування.

Вебсайт: foodsconnected.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Foods Connected». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Roomle

Roomle

roomle.com

GoRamp

GoRamp

goramp.com

e2open

e2open

e2open.com

Arnica

Arnica

arnica.io

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Luxer One

Luxer One

luxerone.com

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

MarketMan

MarketMan

marketman.com

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

Apicbase

Apicbase

apicbase.com

Shipgru

Shipgru

shipgru.com

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності