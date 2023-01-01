Foods Connected пропонує повний набір програмних рішень для ланцюгів постачання для харчової промисловості та виробництва напоїв, включаючи виробників, роздрібних торговців і закладів харчування.

Вебсайт: foodsconnected.com

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