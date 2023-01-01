Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу — від цеху до верхнього поверху — для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий Інтернет речей і аналітику для об’єднання людей, систем, машин і ланцюгів поставок, дозволяючи їм керувати з точністю, ефективністю та гнучкістю в постійно мінливих умовах. ринку.

Вебсайт: plex.com

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