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Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

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Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу — від цеху до верхнього поверху — для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий Інтернет речей і аналітику для об’єднання людей, систем, машин і ланцюгів поставок, дозволяючи їм керувати з точністю, ефективністю та гнучкістю в постійно мінливих умовах. ринку.

Вебсайт: plex.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plex Smart Manufacturing Platform». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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