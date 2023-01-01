Інструмент IntelliTrans для планування док-дверей, DockMaster℠, є програмою на основі SaaS, яка забезпечує видимість у реальному часі, необхідну для полегшення та точнішого планування зустрічей у док-станції. Використовуючи DockMaster, вантажовідправники та перевізники можуть покращити комунікацію та зменшити кількість помилок, покращити планування праці та використовувати інструменти звітності для вимірювання продуктивності. Вантажовідправники використовують DockMaster для планування прийому та доставки вибраними перевізниками, направляючи їх до заздалегідь призначених дверей для завантаження або розвантаження. Крім того, перевізники можуть швидко та легко планувати зустрічі в док-станціях через DockMaster без необхідності здійснювати телефонні дзвінки, що потребують багато часу. • Автоматичне або інтерактивне планування (на ваш вибір) • Ефективна видимість і зв’язок у режимі реального часу • Налаштування бізнес-правил • Час циклу та інші типи звітів про продуктивність • Налаштуйте журнал зустрічей для будь-якого місця за лічені хвилини на основі бізнес-правил цього місця o 2 двері або 200 дверей o 4 години на тиждень або 24 години/7 днів на тиждень • Дозвольте перевізникам планувати безпосередньо зі свого веб-переглядача або вимагати схвалення для запрошеної зустрічі • Дозвольте бачити стан завантаження в межах або всередині компанії – перевага для клієнта послуга • Використовуйте планування як частину комплексного рішення IntelliTrans TMS або використовуйте його як окреме • Використовуйте планування вихідних і подальших вхідних повідомлень, щоб надавати попереднє сповіщення про доставку та підтвердження доставки вгору та вниз по ланцюгу поставок

Вебсайт: intellitrans.com

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