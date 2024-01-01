Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GoReminders» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Нагадування про зустріч через текстові повідомлення та електронну пошту! Зменште кількість клієнтів, які не з’являться на зустрічі та зустрічі, за допомогою цієї системи планування зустрічей і нагадувань. Заощаджуйте час і гроші завдяки автоматичним нагадуванням і підтвердженням для ваших клієнтів, пацієнтів, персоналу, волонтерів тощо. Настроювані повідомлення-нагадування та повторювані зустрічі. Спробуйте без ризику за допомогою нашої 14-денної пробної версії.

Вебсайт: goreminders.com

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