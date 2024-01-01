ExpertBox

ExpertBox

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Вебсайт: expertbox.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ExpertBox» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ExpertBox — це наскрізне телемедичне програмне забезпечення, сумісне з HIPAA, яке дозволяє вам надавати першокласні телемедичні послуги, автоматизувати ваш робочий процес, скоротити адміністративні завдання, відмовитися від паперових документів, легко керувати своєю практикою та будувати довготривалі стосунки зі своїми пацієнтами. За допомогою ExpertBox ви можете: -Керувати своєю доступністю -Дозволити пацієнтам записуватися на прийом до вас онлайн 24/7 -Отримувати детальну інформацію про пацієнта заздалегідь -Надавати віртуальну допомогу за допомогою відеодзвінків у форматі HD -Вирішувати критичні проблеми на ходу за допомогою чату -Керувати даними та документами пацієнтів -Візьміть під контроль свій персонал -Надсилайте пацієнтам автоматичні нагадування про запис на прийом -Надсилайте автоматичні рахунки-фактури, що налаштовуються -Дозвольте вашим пацієнтам підписувати угоди про надання послуг перед записом на прийом -Отримайте онлайн-платежі -Доступ до вашої фінансової історії -Збирайте відгуки від своїх пацієнтів
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: expertbox.io

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

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zoho.com

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IntakeQ

intakeq.com

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setmore.com

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Push Health

pushhealth.com

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