ExpertBox — це наскрізне телемедичне програмне забезпечення, сумісне з HIPAA, яке дозволяє вам надавати першокласні телемедичні послуги, автоматизувати ваш робочий процес, скоротити адміністративні завдання, відмовитися від паперових документів, легко керувати своєю практикою та будувати довготривалі стосунки зі своїми пацієнтами. За допомогою ExpertBox ви можете: -Керувати своєю доступністю -Дозволити пацієнтам записуватися на прийом до вас онлайн 24/7 -Отримувати детальну інформацію про пацієнта заздалегідь -Надавати віртуальну допомогу за допомогою відеодзвінків у форматі HD -Вирішувати критичні проблеми на ходу за допомогою чату -Керувати даними та документами пацієнтів -Візьміть під контроль свій персонал -Надсилайте пацієнтам автоматичні нагадування про запис на прийом -Надсилайте автоматичні рахунки-фактури, що налаштовуються -Дозвольте вашим пацієнтам підписувати угоди про надання послуг перед записом на прийом -Отримайте онлайн-платежі -Доступ до вашої фінансової історії -Збирайте відгуки від своїх пацієнтів

Вебсайт: expertbox.io

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