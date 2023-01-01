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Rezque

Rezque

rezque.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Автоматизована система нагадувань про зустрічі з налаштованими розкладами. Надсилайте текстові SMS і нагадування електронною поштою, щоб зменшити кількість неявок. Синхронізуйте свій улюблений календар.

Вебсайт: rezque.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rezque». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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