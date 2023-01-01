Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Upnify CRM» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Upnify CRM — це система продажів, розроблена професійними продавцями. Завдяки автоматизованим інструментам і звітам Upnify ви зможете пришвидшити швидкість реагування та зміцнити шаблони подальших дій, контролюючи діяльність керівників відділу продажів, наприклад: подальші дії, дзвінки, візити , відеоконференції, ціни, електронні листи, WhatsApp, sms тощо. Візьміть під контроль процес продажів і продавайте більше за допомогою Unify CRM.

Вебсайт: upnify.com

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