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Upnify CRM

Upnify CRM

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Вебсайт: upnify.com

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Upnify CRM — це система продажів, розроблена професійними продавцями. Завдяки автоматизованим інструментам і звітам Upnify ви зможете пришвидшити швидкість реагування та зміцнити шаблони подальших дій, контролюючи діяльність керівників відділу продажів, наприклад: подальші дії, дзвінки, візити , відеоконференції, ціни, електронні листи, WhatsApp, sms тощо. Візьміть під контроль процес продажів і продавайте більше за допомогою Unify CRM.

Вебсайт: upnify.com

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