Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахтових брокерів колишнім лідером з продажу фрахтових брокерів. Продукт найкраще підходить для тих, хто дотримується консультаційного підходу до продажу, має більший список контактів, потребує запобігання пропущених подальших дій, прагне бути орієнтованим на деталі, може мати довший цикл угоди, що потребує кількох контактних точок, і підтримувати постійний охоплення залишатися перед клієнтами. Керування завданнями, керування контактами, керування конвеєрами та спеціальна звітність є основними компонентами Salesdash. Впровадження для налаштування полів, додавання членів вашої команди та імпорт потенційних клієнтів із електронної таблиці – все це можна зробити за лічені хвилини. Залучайте потенційних клієнтів за допомогою інтеграції з Gmail і Outlook для електронної пошти та календаря. Надсилайте електронні листи своїм контактам із Salesdash, створюйте шаблони електронних листів, відстежуйте відкриття та надсилайте автоматизовані послідовності. Легко отримуйте доступ до веб-сайтів компаній, сторінок компанії в LinkedIn і особистих сторінок у LinkedIn для тих, хто проводить дослідження, перш ніж звертатися. Salesdash запобігає пропущеним подальшим діям за допомогою нашої системи керування завданнями, яка тримає перед вами поточні та прострочені завдання. Salesdash також пропонує завдання для потенційних клієнтів, для яких ви забули встановити подальшу перевірку, і система ранжує їх на основі показників для потенційних клієнтів, які можуть бути далі у вашому процесі продажу. Відгуки про Salesdash свідчать про те, що CRM є тоншою та зручнішою CRM порівняно з іншими постачальниками, яка адаптована для брокерів із вантажних перевезень.

Вебсайт: salesdashcrm.com

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