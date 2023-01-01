PerformNOW — це веб-система керування контактами та CRM-рішення для меблевої промисловості. Усі контактні точки спілкування з клієнтами, постачальниками та кандидатами на роботу автоматично документуються в сегментованих групах контактів. Роблячи це, PerformNOW допомагає компаніям покращити ефективність продажів і робить подальші дії більш продуктивними. Він централізує взаємодію з контактами, забезпечує автоматизовані кампанії, робочі процеси обслуговування клієнтів і багато іншого.

Вебсайт: performnow.com

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