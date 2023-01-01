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Revamp CRM

Revamp CRM

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Вебсайт: revampcrm.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

RevampCRM — це CRM для малого бізнесу та роздрібної торгівлі. Ми автоматизуємо ваші повторювані завдання, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. Динамічно сегментуйте потенційних клієнтів, надсилайте кампанії електронною поштою та визначайте робочі процеси безперервної автоматизації. Ви можете автоматизувати все: від нагадувань і подальших електронних листів до створення завдань, оцінки потенційних клієнтів і багато іншого.

Вебсайт: revampcrm.com

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