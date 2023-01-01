Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Revamp CRM» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

RevampCRM — це CRM для малого бізнесу та роздрібної торгівлі. Ми автоматизуємо ваші повторювані завдання, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. Динамічно сегментуйте потенційних клієнтів, надсилайте кампанії електронною поштою та визначайте робочі процеси безперервної автоматизації. Ви можете автоматизувати все: від нагадувань і подальших електронних листів до створення завдань, оцінки потенційних клієнтів і багато іншого.

Вебсайт: revampcrm.com

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