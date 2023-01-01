Альтернативи - Salesdash CRM
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP і AI, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти...
Figpii
figpii.com
Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Setupad
setupad.com
Setupad — одна з найкращих платформ монетизації веб-сайтів для збільшення прибутку від реклами. Чудова підтримка клієнтів і найкращі SSP. Монетизуйте свій трафік разом з нами. Зареєструватися!
LiveVox
livevox.com
Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...
InboxPro
inboxpro.io
Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.