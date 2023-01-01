Mekari Qontak

Qontak від Mekari є провідним та експертним постачальником багатоканальної корпоративної технології CRM, що використовує масштабовану технологію API. Побудований на основі моделі SaaS, Qontak дозволяє підприємствам швидко збільшувати продажі, обслуговування клієнтів і операції. Наші рішення розширюють можливості компаній, які використовують WhatsApp і Instagram, соціальні медіа, електронну комерцію, голосові дзвінки, KPI та офлайн-діяльність у рамках уніфікованої технології SaaS CRM. Завдяки пакету технологій, сертифікованих ISO, наші рішення однаково використовуються банками, транснаціональними корпораціями, державними підприємствами, аж до малих і середніх підприємств. Qontak — це офіційний партнер WhatsApp Business API та Instagram API, що займає 1-е місце в рейтингу. Прискоріть продажі та обслуговування клієнтів уже сьогодні.

Вебсайт: qontak.com

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