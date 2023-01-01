WebCatalog

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: acuityscheduling.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Acuity Scheduling» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зустрічей, пропонуючи перегляд у реальному часі свого вільного часу. Він має можливість автоматично синхронізувати календарі відповідно до часових поясів користувачів і може надсилати регулярні сповіщення та нагадування користувачам щодо їхніх розкладів зустрічей. Набір функцій планування Acuity Scheduling включає настроювані форми прийому, вбудовані календарі, синхронізацію календаря сторонніх програм і планування груп для семінарів. Acuity Scheduling підходить для підприємств, що надають послуги, таких як навчальні та репетиторські центри, коучинг і консультації, фото- та відеопродукції, фітнес-студії, салони та спа-центри, медичні та стоматологічні клініки. Рішення пропонує безкоштовний базовий модуль і доступне як місячна підписка. Продукт пропонує API та інтегрується зі сторонніми програмами, такими як QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics і WordPress.

Вебсайт: acuityscheduling.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Acuity Scheduling». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Plandok

Plandok

plandok.com

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

Altegio

Altegio

alteg.io

PracticeMojo

PracticeMojo

practicemojo.com

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

TimeTrade

TimeTrade

timetrade.com

TutorBird

TutorBird

tutorbird.com

Full Slate

Full Slate

fullslate.com

TimeLog

TimeLog

timelog.com

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Appointy

Appointy

appointy.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності