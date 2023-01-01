Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зустрічей, пропонуючи перегляд у реальному часі свого вільного часу. Він має можливість автоматично синхронізувати календарі відповідно до часових поясів користувачів і може надсилати регулярні сповіщення та нагадування користувачам щодо їхніх розкладів зустрічей. Набір функцій планування Acuity Scheduling включає настроювані форми прийому, вбудовані календарі, синхронізацію календаря сторонніх програм і планування груп для семінарів. Acuity Scheduling підходить для підприємств, що надають послуги, таких як навчальні та репетиторські центри, коучинг і консультації, фото- та відеопродукції, фітнес-студії, салони та спа-центри, медичні та стоматологічні клініки. Рішення пропонує безкоштовний базовий модуль і доступне як місячна підписка. Продукт пропонує API та інтегрується зі сторонніми програмами, такими як QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics і WordPress.

Вебсайт: acuityscheduling.com

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