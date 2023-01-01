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nearbuy

nearbuy

nearbuy.com

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Понад 5 мільйонів людей по всій Індії зараз використовують nearbuy, щоб знайти ресторани, спа, салони, кінозали, парки розваг і цікаві речі поблизу, заощаджуючи гроші. У нас є тисячі пропозицій із поверненням готівки, угод, знижок і купонів у ресторанах, буфетах, парках розваг, тематичних парках, піцах, спа-салонах, масажах, салонах краси, тренажерних залах, квитках у кіно, подарункових картках, заходах і багато іншого. З ексклюзивними пропозиціями, кешбек-угодами, купонами та чудовими знижками, що не варто любити! Ви можете заощаджувати гроші кожного разу, коли відвідуєте ресторан, бронюєте спа-салон, отримуєте масаж, насолоджуєтеся атракціоном у тематичному парку, дивитеся фільм, плануєте відпочинок на вихідні, просто займаєтеся парасейлінгом або купуєте подарункову картку! Крім того, ви також можете отримувати захоплюючі пропозиції повернення грошей і купони на знижку на кожну покупку в ресторані, спа-салоні, салоні, подарунковій картці, парку розваг тощо! Серед наших партнерів – найкращі бренди ресторанів, спа-центрів, салонів краси Індії – KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar , Amazon, Myntra, Jabong, Looks salon. Загалом, nearbuy працює з понад 68 000 ресторанами, спа-центрами, салонами, парками розваг, кінозалами, брендами подарункових карток у 33 містах країни, пропонуючи найкращі пропозиції.

Вебсайт: nearbuy.com

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