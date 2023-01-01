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Slack

Slack

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Вебсайт: slack.com

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Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.

Вебсайт: slack.com

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