Google Chat – це комунікаційне програмне забезпечення, розроблене компанією Google, створене для команд, яке забезпечує прямі повідомлення та командні чати, подібні до конкурентів Slack і Microsoft Teams, а також функцію групового обміну повідомленнями, яка дозволяє обмінюватися вмістом G Drive (Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації). ). Це один із двох додатків, які є заміною Google Hangouts, а інший – Google Meet. Google планує припинити використання Google Hangouts у жовтні 2019 року. Поточна версія призначена лише для користувачів G Suite, з ідентичними функціями в усіх пакетах, за винятком відсутності збереження даних Vault у пакеті Basic.

Вебсайт: workspace.google.com

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