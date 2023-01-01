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Twist

Twist

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Вебсайт: twist.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Twist робить командне спілкування менш хаотичним. Альтернатива Slack, яка організовує командну роботу, відповідає темі та її легко знайти (назавжди). Від Doist, виробників Todoist.

Вебсайт: twist.com

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