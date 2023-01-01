WebCatalog
Sprintly

Sprintly

sprint.ly

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sprintly» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Sprintly дозволяє стартапам і агентствам легко співпрацювати над програмними проектами. Sprintly дає вам повне уявлення про те, над чим працює команда на всіх етапах розробки, а також дозволяє відстежувати прогрес у досягненні цілей. Sprintly не потребує конфігурації, тому команди можуть бути готові до роботи за лічені секунди. Sprintly має глибоку інтеграцію з GitHub, і елементи можна оновлювати автоматично з повідомлення GitHub Commit або Pull Request. Слабка інтеграція також допомагає підтримувати синхронізацію команди.

Вебсайт: sprint.ly

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sprintly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

GitHub Web Editor

GitHub Web Editor

github.dev

Today's Plan

Today's Plan

todaysplan.com.au

Zube

Zube

zube.io

Gitmoji

Gitmoji

gitmoji.dev

atSpoke

atSpoke

askspoke.com

WhatTheDiff

WhatTheDiff

whatthediff.ai

ZenHub

ZenHub

zenhub.com

Pumble

Pumble

pumble.com

Zellim

Zellim

zellim.com

Gitter

Gitter

gitter.im

VirtualSpace

VirtualSpace

virtualspace.ai

I Done This

I Done This

idonethis.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності