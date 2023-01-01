Sprintly дозволяє стартапам і агентствам легко співпрацювати над програмними проектами. Sprintly дає вам повне уявлення про те, над чим працює команда на всіх етапах розробки, а також дозволяє відстежувати прогрес у досягненні цілей. Sprintly не потребує конфігурації, тому команди можуть бути готові до роботи за лічені секунди. Sprintly має глибоку інтеграцію з GitHub, і елементи можна оновлювати автоматично з повідомлення GitHub Commit або Pull Request. Слабка інтеграція також допомагає підтримувати синхронізацію команди.

Вебсайт: sprint.ly

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