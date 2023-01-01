Оптимізуйте свої проекти введення в експлуатацію, випробувань і балансування, перевірок і тестування за допомогою BlueRithm. Розроблений, щоб бути потужним і комплексним, але простим у навчанні та роботі. Ви можете швидко почати працювати. Керуйте контрольними списками, тестами функціональної продуктивності, елементами дій, проблемами та недоліками, автоматизуйте звіти, співпрацюйте в Інтернеті тощо.

Вебсайт: bluerithm.com

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