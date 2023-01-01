GitHub Web Editor

Веб-редактор представляє новий, легкий досвід редагування, який повністю працює у вашому браузері. За допомогою веб-редактора ви можете переміщатися по файлах і сховищах вихідного коду з GitHub, а також вносити та фіксувати зміни в коді. У редакторі можна відкрити будь-яке сховище, розгалуження або запит на отримання. Веб-редактор доступний для всіх безкоштовно на GitHub.com. Веб-редактор надає багато переваг Visual Studio Code, наприклад пошук, підсвічування синтаксису та перегляд джерела. Ви також можете використовувати Settings Sync, щоб поділитися своїми налаштуваннями коду Visual Studio з редактором. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте посібник із синхронізації налаштувань у документації Visual Studio Code. Веб-редактор повністю працює в пісочниці вашого браузера. Він не клонує репозиторій, а замість цього завантажує ваш код, викликаючи API служб безпосередньо з вашого браузера. Ваша робота зберігається в локальній пам’яті браузера, доки ви її не зафіксуєте. Ви можете закріпити свої зміни для збереження будь-якої нової роботи. Оскільки пов’язаних обчислень немає, ви не зможете створювати та запускати свій код або використовувати інтегрований термінал. Лише підмножина розширень, які можуть працювати в Інтернеті, з’являться на панелі розширень і можуть бути встановлені. Так само підтримка певних мов програмування може бути більш обмеженою в Інтернеті.

Вебсайт: github.dev

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