A1 Project Manager (раніше Team Clerk) — це інструмент керування командою та проектами, який автоматично підтримує організованість вашої команди та контролює хід усіх ваших проектів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу члени вашої команди відразу зрозуміють це, тож ви зможете заощадити гроші на навчанні на додаток до підвищення ефективності вашої команди.

Вебсайт: a1.biz

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