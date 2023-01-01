Upwave — це візуальна платформа для спільної роботи над проектами, портфоліо та щоденними завданнями. Візуалізуйте свої проекти в різних режимах, включаючи дошку, таблицю, часову шкалу та календар. Відстежуйте стан і прогрес усіх ваших проектів за допомогою огляду портфоліо. Відстежуйте час, встановлюйте оцінки та створюйте табелі. Легко та безпечно залучайте сторонніх співробітників. Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс дозволяє легко залучити кожного – не потрібно додаткового навчання.

Вебсайт: upwave.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Upwave». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.