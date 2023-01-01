Керуйте проектами, а не інструментами. Припиніть перемикатися між чатами, завданнями, документами, календарем і інструментами для зустрічей — об’єднайте свою команду та клієнтів в одній простій, але потужній програмі.

Вебсайт: nifty.pm

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