WebCatalog
UpDiagram

UpDiagram

updiagram.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UpDiagram» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

UpDiagram — це безкоштовний інструмент спільного керування проектами, який має на меті надати найкращі послуги для всіх. UpDiagram надає кілька режимів роботи (Сітка, Канбан, Mindmap, Календар, Хронологія) і багато динамічних функцій спільної роботи, включаючи призначення завдань, щоденний підсумковий звіт, оновлення в реальному часі, чат під час навчання тощо. Крім того, Updiagram підходить для різних галузей промисловості, і доступно багато безкоштовних шаблонів.

Вебсайт: updiagram.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UpDiagram». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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