UpDiagram — це безкоштовний інструмент спільного керування проектами, який має на меті надати найкращі послуги для всіх. UpDiagram надає кілька режимів роботи (Сітка, Канбан, Mindmap, Календар, Хронологія) і багато динамічних функцій спільної роботи, включаючи призначення завдань, щоденний підсумковий звіт, оновлення в реальному часі, чат під час навчання тощо. Крім того, Updiagram підходить для різних галузей промисловості, і доступно багато безкоштовних шаблонів.

Вебсайт: updiagram.com

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